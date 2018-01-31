رويترز: نحو 30 عسكريا مصريا سابقا انضموا مؤخرا إلى "أنصار الإسلام"

نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أمنية مصرية قولها إن الشهور القليلة الماضية شهدت انضمام نحو 30 ضابطا آخرين من قوات الأمن إلى جماعة أنصار الإسلام التي يرأسها الضابط السابق هشام عشماوي.

وعشماوي هو أحد أبرز المطلوبين في مصر، هو ضابط سابق في القوات الخاصة بالجيش المصري، ويتمركز في الصحراء الغربية.

وقالت وكالة رويترز في تقرير (الأربعاء) لها إن المسلحين المتشددين الذين يتركزون في الصحراء الغربية في مصر أصبحوا يمثلون تهديدا أمنيا أكبر للسلطات من نظرائهم في سيناء بسبب خلفيتهم العسكرية والأمنية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في المخابرات المصرية قولهم إن الشبكة السرية التي تتبعها جماعة أنصار الإسلام تمثل تحديا أمنيا أصعب مما يشكله متشددو سيناء، إذ أنها تتألف من ضباط سابقين في الجيش والشرطة يستخدمون تدريبهم على مكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن التي خدموا في صفوفها يوما ما.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: "العناصر الموجودة في الصحراء الغربية أكثر خطورة من الموجودين في سيناء لأن لديهم خبرة عسكرية، يقودهم ضباط سابقون، يسلحون أنفسهم بأسلحة متطورة، يتحركون بسهولة نظرا للطبيعة الجغرافية للمكان. فهم يأتون ويهربون إلى ليبيا بكل سهولة. هناك من يساعدهم في القبائل الموجودة على الحدود، يتعاونون مع مهربي الأسلحة لتهريبهم عبر الدروب الصحراوية".

وأضاف: "المعلومات قليلة عنهم، مثل تلك المجموعات لا يمكن أن تقضى عليها بين يوم وليلة لأنها تعمل على تنفيذ هدف ثم تختبئ لاستجماع قواها وترتيب أوراقها".

وعين السيسي رئيسا جديدا لأركان الجيش بعد أسبوع من الهجوم وعزلت وزارة الداخلية عددا من كبار الضباط في ما يبدو أنه عملية إعادة تنظيم للقيادة الأمنية للبلاد.

وقال ضابط في جهاز أمن الدولة المصري لرويترز: "صاروا أقوى لأنهم بعد كل عملية يهدأون طويلا لحين ضم أعداد جديدة وأسلحة جديدة وعلاج من أصيب منهم. فهم يعملون على عمليات نوعية فقط، لذلك لا يتم استنزاف أفرادهم أو أسلحتهم".

وأفاد اثنان من المصادر الأمنية لرويترز بأن العشماوي قام في السنوات القليلة الماضية بحملة تجنيد بدأت تؤتي ثمارها حاليا من ناحية الأعداد المنضمة.

وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لحساسية الأمر، شأنهما في ذلك شأن المسؤولين الآخرين الذين أجرت رويترز مقابلات معهم.

وتناولت الوكالة في تقريرها بشكل خاص عماد الدين عبد الحميد، الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش المصري، الذي استهدف عناصر من الشرطة المصرية في كمين بالصحراء الغربية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت رويترز إن ما فعله عبد الحميد يلقي الضوء على تهديد متنام من ضباط سابقين مستعدين لتحويل أسلحتهم تجاه قوات الأمن.

وعبد الحميد، الذي أعلنت جماعته "أنصار الإسلام" المسؤولية عن الهجوم وأشادت به باعتباره أحد قادتها، لقي مصرعه في ضربة جوية انتقامية في وقت لاحق. لكن ثلاثة مصادر أمنية مصرية ذكرت أن مقتله لم يثن مزيدا من ضباط الجيش والشرطة عن الانضمام لأنصار الإسلام.

وواقعة أكتوبر/تشرين الأول هي أول هجوم تعلن الجماعة مسؤوليتها عنه ومثلت أول ظهور لاسم أنصار الإسلام.

لكن الجماعة المرتبطة بالقاعدة لديها تاريخ وجذور. فهي جزء من شبكة مجهولة اتهمتها قوات الأمن المصرية بمحاولة اغتيال وزير داخلية سابق في 2013، وبقتل النائب العام المصري في تفجير سيارة ملغومة بعد ذلك بعامين.

ولمصر تاريخ سابق مع العمليات التي نفذها ضباط سابقون في الجيش، كان أبرزها اغتيال الرئيس أنور السادات على يد ضابط من الجيش، بعد تقارب السادات مع إسرائيل.

وقال المسؤولون الأمنيون إنه جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية. وشملت أسباب فصل الضباط رفض اعتقال محتجين في مظاهرة أو كتابة منشورات مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

* وقع كبير

قال ناج من كمين الصحراء الغربية إن الأمر لم يتطلب من أنصار الإسلام سوى نحو 12 من متشدديها المدججين بالسلاح لاستدراج سيارات الشرطة إلى الكمين في 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف ضابط نجا من الهجوم: "أتذكر جيدا يوم العملية كيف وقعنا في فخ صنعه لنا قائد الخلية. سرنا وراء قشر موز وبرتقال كان يبدو لنا أنها ملقاة من المسلحين، ووقتها اعتقدنا أنهم أغبياء وتركوا لنا دليلا نمشى وراءه، ولكننا فوجئنا بأننا في مصيدة. دخلنا في منطقة رملية والسيارات لم تعد تستطيع التحرك، غرزت في الرمال، وظهروا هم من أعلى الجبل يطلقون علينا الرصاص".

وأبلغت ثلاثة مصادر أمنية رويترز في وقت الهجوم أن عشرات من ضباط الشرطة والمجندين قتلوا. لكن وزارة الداخلية نفت ذلك الرقم في اليوم التالي وقالت إن 16 من رجال الشرطة، بينهم ضباط كبار، لقوا حتفهم.

وذكر مصدران في جهاز المخابرات العامة المصرية أن جماعة أنصار الإسلام كانت تعلم مسبقا على الأرجح بتحركات الشرطة.

وقال أحد المصدرين إنه كانت لدى أجهزة الأمن معلومات تفيد بأن العشماوي تمكن من حيازة أجهزة اتصال أو التنصت على شبكة اتصالات يستخدمها الضباط.

وأضاف أن شبكة الاتصالات تم تأمينها في الأشهر التي سبقت الكمين بتكنولوجيا لاسلكية جديدة لا يستخدمها سوى الأمن الوطني، لذلك فإن العشماوي إما تمكن من التنصت عليها أو حاز أحد هذه الأجهزة الجديدة.

وقالت قوات الأمن إن العشماوي ينتقي مجنديه بعناية، وعادة ما يكون ذلك عن طريق شبكة من ضباط سابقين يعملون في خلايا صغيرة. لكن طريق العشماوي وعبد الحميد إلى التشدد مألوف لمسؤولي المخابرات الحربية.

وتقول أسرة عبد الحميد إنه والعشماوي تخرجا من الكلية الحربية في مصر عام 1999 وخدما لفترة في وحدة الصاعقة بالقوات الخاصة.

وأعفى الجيش عبد الحميد من الخدمة في عام 2007 والعشماوي في 2006 بعد ظهور علامات التشدد عليهما.

وتقول أسرة عبد الحميد إنهما اختفيا وتحولا إلى التشدد بعد ثورة 2011.

وعبد الحميد سليل أسرة لها تاريخ طويل من العمل في الشرطة والجيش. لكنه تحول للتشدد مما أثار ريبة ضباط المخابرات.

وقالت والدته سهير الجوهري في منزل الأسرة بالإسكندرية: "بدأ يقرأ في الدين بعمق".

واحتجز الجيش عبد الحميد لما يصل إلى شهر بعدما وُجد بحوزته كتب إسلامية. وذكر شقيقه علاء عبد الحميد أنه نقل في 2006 إلى وظيفة بالخدمة المدنية لعدة سنوات.

وقال أقارب لعبد الحميد إنه طلق زوجته وتزوج من منتقبة ثم اختفى في 2013 قبل أيام من تنفيذ شبكة العشماوي محاولتها الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية.

* الكلمات الأخيرة

لم تسمع أسرة عبد الحميد عنه شيئا حتى قتل في ضربات شنتها طائرات حربية مصرية بعد أسابيع من كمين الصحراء الغربية.

واسترجع علاء آخر كلمات شقيقه له في عام 2013 "قال: كيف يمكنني الخدمة في جيش يحاكمني (لالتزامي الديني)، أو أعيش في بلد لا يتبع شرع الله؟"

وقال شرطي حوصر في تبادل إطلاق النار إن مهارة عبد الحميد في استخدام السلاح ظهرت بجلاء خلال كمين أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف الشرطي لرويترز مسترجعا الواقعة "أنا شفت عماد يضرب ضابط بطلقة في رأسه من مسافة رغم أن الضابط كان يختبئ خلف سيارة ولم يظهر منه شيء. لا أعرف كيف ضربه".