توقيف الأكاديمي الإسلامي طارق رمضان بتهم اغتصاب في باريس

أعلن مصدر قضائي أن الشرطة الفرنسية أوقفت الأربعاء الأكاديمي السويسري طارق رمضان، بتهم تتعلق بقضايا اغتصاب رفعتها ضده امرأتان.

واستدعت الشرطة في باريس الأستاذ في جامعة أكسفورد للاستجواب وجرى توقيفه "في إطار تحقيقات أولية في باريس في اتهامات بالاغتصاب والاعتداء".

ونفى رمضان، حفيد مؤسس جماعة الاخوان المسلمين في مصر حسن البنا، بشدة اتهامات المرأتين بالاغتصاب أواخر العام الماضي.

وتقول الناشطة النسوية هندا عياري أن رمضان اغتصبها في أحد فنادق باريس في عام 2012، فيما اتهمته امرأة مصابة بعجز لم يحدد اسمها، باغتصابها في فندق في ليون عام 2009.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت جامعة أكسفورد أن رمضان البالغ من العمر 55 عاما سيأخذ اجازة من مهامه كأستاذ الدراسات الاسلامية المعاصرة "باتفاق متبادل".

ويواجه رمضان، صاحب شعبية بين المسلمين في أوروبا والوجه المعروف في النقاشات التلفزيونية في فرنسا، اتهامات من منتقدين علمانيين بأنه يروج للإسلام السياسي.

وعياري السلفية السابقة التي تحولت الى ناشطة نسوية علمانية، وثقت تفاصيل اغتصابها المفترض في كتب نشر العام الماضي دون أن تذكر رمضان بالاسم.

لكن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قالت إنها قررت فضحه علنا، بتشجيع من آلاف النساء اللواتي قررن الإفصاح عن تعرضهن لاعتداءات ومضايقات جنسية في حملة على الإنترنت بعنوان "أنا ايضا".

وعياري التي رفعت الشكوى ضد رمضان في 20 أكتوبر/تشرين الأول قالت إنه بالنسبة له "فإما أن ترتدي المرأة الحجاب أو تتعرض للاغتصاب".

وقال لصحيفة لوباريزيان "خنقني بقوة اعتقدت معها أنني سأموت".

ونفى رمضان اتهامات المرأتين واتهامات أخرى في وسائل إعلام سويسرية بإساءات جنسية بحق شابات إبان ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ووصف ذلك "بحملة أكاذيب يشنها خصومي".