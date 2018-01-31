الحكم بإعدام شخصين وإسقاط الجنسية عن 47 آخرين في البحرين

قضت محكمة بحرينية (الأربعاء) بإعدام شخصين وإسقاط الجنسية عن 47 آخرين بعد إدانتهم في تهم تتعلق بالإرهاب.

والحكم هو الأحدث في سلسلة من عشرات العقوبات القاسية في المملكة ضد متهمين بالتطرف بدعم من إيران يقول نشطاء إنهم في الأغلب معارضون سلميون.

وقضت المحكمة بسجن 19 من المتهمين مدى الحياة بينما تلقى 37 منهم أحكاما بالسجن لمدد وصلت إلى 15 سنة، بزعم أنهم كانوا جزءا من خلية "إرهابية" تدربت على استخدام الأسلحة الثقيلة والمتفجرات.

وبرأت المحكمة ساحة اثنين من المتهمين.

وتتهم البحرين إيران بتأجيج التطرف في أراضيها وهو أمر تنفيه طهران. والبحرين، حيث يتمركز الأسطول الأمريكي الخامس، بها أغلبية شيعية لكن الأسرة الحاكمة سنية.

وتشهد البحرين اضطرابات بين الحين والآخر منذ عام 2011 عندما سحقت السلطات احتجاجات خرج فيها الشيعة بشكل أساسي ليطالبوا بدور أكبر في إدارة البلاد.

وندد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن بالأحكام.

وقال سيد أحمد الوداعي مدير المعهد في بيان: "حكم اليوم هو أحدث حلقة في المشهد المزيف للعدالة في البحرين وربما كان من أكثرها قسوة. السلطات تثبت مجددا استعدادها لاستغلال هشاشة مواطنيها".