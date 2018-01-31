البث الحي
سياسة

إقليم آتشيه يأمر مضيفات الطيران المسلمات بارتداء الحجاب

نساء مسلمات من إقليم آتشيه الإندونيسي
نساء مسلمات من إقليم آتشيه الإندونيسي
31/1/2018

قال مسؤولون في إندونيسيا (الأربعاء) إن السلطات في إقليم آتشيه الإندونيسي المحافظ أمرت مضيفات الطيران المسلمات بارتداء الحجاب في الرحلات المتجهة إلى الإقليم.

وآتشيه هو الإقليم الوحيد الذي يطبق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا ذات الغالبية المسلمة.

ووزعت الحكومة المحلية، التي تتمتع بحكم ذاتي خاص في إطار اتفاق سلام أبرم عام 2001 مع الحكومة المركزية في جاكرتا، رسالة موجهة لشركة طيران (جارودا الإندونيسية ) وعدد من شركات الطيران منخفض التكلفة بينها شركة (إير آسيا ) الماليزية.

وقالت الرسالة: "على كل مضيفات الطيران ارتداء الحجاب بما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية".

ويخدم المطار الدولي في باندا آتشيه عاصمة الإقليم عشرات الرحلات الداخلية كل أسبوع بالإضافة لرحلات دولية إلى ماليزيا والسعودية.

وقال ماواردا علي، رئيس بلدية منطقة آتشيه بيسار، حيث يوجد المطار إن السلطات لن تلزم المضيفات غير المسلمات بارتداء الحجاب لكن سيكون على المسلمات ارتداء الحجاب أثناء سفرهن إلى آتشيه ووجودهن في الإقليم.

وقال إحسان روسان، المتحدث باسم شركة طيران جارودا، إن الشركة وجناحها للطيران المنخفض التكلفة سيتي لينك "تدعمان المقترحات" وستلتزمان بها.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)