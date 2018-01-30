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وفاة عماد العلمي القيادي بحركة حماس

القيادي بحركة حماس الفلسطينية عماد العلمي - أرشيفية
القيادي بحركة حماس الفلسطينية عماد العلمي - أرشيفية
30/1/2018

نعت حركة حماس الفلسطينية القيادي في الحركة عماد العلمي، والذي توفي صباح الثلاثاء متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل ثلاثة أسابيع أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في بيته.

وقال متحدثون باسم الحركة إن العلمي أصيب بطلقٍ ناري في رأسه أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في 9 يناير/كانون الثاني.

ومكث العلمي نحو 3 أسابيع في حالةٍ صحية حرجة بمستشفى الشفاء في قطاع غزة قبل أن يفارق الحياة صباح الثلاثاء متأثراً بجراحه.

وقالت وسائل إعلام مقربة من حركة حماس إن العلمي (62 عاما) يعد من القيادات الأولى لحركة حماس، وقد درس الهندسة بجامعة الإسكندرية في مصر، وكان أول من مثّل حركة حماس في إيران، واستمر في منصبه سنوات عدة، قبل أن ينتقل لسوريا التي غادرها عام 2012 إلى قطاع غزة.

واُنتخب العلمي نائبا لرئيس حركة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية عام 2013، حتى أصيب في إحدى قدميه إثر غارة صهيونية على أحد المنازل بمدينة غزة خلال عدوان 2014.

المصدر : وسائل إعلام فلسطينية
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