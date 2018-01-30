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سياسة

مستوطن إسرائيلي يدهس طفلا فلسطينيا في الخليل

30/1/2018

أصيب طفل فلسطيني بجروح، مساء الاثنين، بعد أن دهسه مستوطن إسرائيلي، على حاجز عسكري قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن الطفل علاء علي أبو ميالة (5 سنوات) أُصيب بجروح وصفت بالمتوسطة جراء دهسه من قبل مستوطن قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، مشيرا إلى أن الطفل نقل إلى أحد مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية قولهم إن جنديا يقود مركبة مدنية أقدم على دهس الطفل على حاجز المافيا العسكري القريب من المسجد الإبراهيمي، مشيرة إلى أنّ الطفل أصيب بجروح ورضوض في وجهه وأطرافه.

وفي وقت سابق، أدّى مستوطنون الشعائر التلمودية، لأول مرة، في زقاق البلدة القديمة وشوارعها وأسواقها في مدينة الخليل.

ووصف نشطاء الحدث بأنّه سابقة هي الأولى من نوعها في هذا المكان، وتحمل بين ثناياها نوايا استيطانية وأطماعًا في المنطقة.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويقطنها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي، وفي المسجد قبور وأضرحة للأنبياء إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف.

ويبلغ عدد سكان الخليل، نحو 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.

وقسمت ترتيبات فلسطينية-إسرائيلية في 1997، الخليل إلى قسمين، الأول وضع 80% من المدينة تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، والثاني وضع 20% من مساحة المدينة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية.

وبقيت المدينة بأكملها منذ ذلك الحين تحت مسؤولية بلدية الخليل الفلسطينية.

المصدر : الأناضول + وسائل إعلام فلسطينية + وكالة الأنباء الفلسطينية
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