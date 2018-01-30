في الذكرى الأولى لهجوم مسجد كيبيك.. ترودو يدعو لرفض الإسلاموفوبيا

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الكنديين إلى الوقوف في وجه الإسلاموفوبيا والعنصرية خلال إحياء ذكرى مقتل ستة مسلمين في هجوم على مسجد العام الماضي.

وأعرب ترودو عن الأسف لأن جرائم الكراهية والعنصرية أصبحت أمرا "مألوفا" وتقابل "بالتسامح" أحيانا، وقال في البرلمان إنه "لم يكن ينبغي أبدا أن نصل إلى هذه النقطة".

وقال ترودو إنه "لا يمكن إعادة الحياة إلى الذين قتلوا لكن ندين لهم بمحاربة المشاعر التي أدت إلى خسارتهم، نحن مدينون لهم بهذا لرفع الصوت والوقوف بشكل علني ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية بكل أشكالها".

وكان مسلح اقتحم مسجدا في حي سكني في مدينة كيبيك الكندية في 29 يناير/كانون الثاني العام الماضي بعد صلاة العشاء وفتح النار على المصلين، ما أدّى لمقتل 6 أشخاص، وإصابة آخرين، أربعة منهم أصيبوا بإعاقات دائمة، في واحدة من أسوأ الهجمات على مركز عبادة إسلامي في الغرب.

وفي أعقاب الاعتداء تجمع الآلاف بمن فيهم ترودو في مدينة كيبيك للتعبير عن دعمهم للمسلمين في البلاد.

ووجهت السلطات القضائية الكندية في أكتوبر / تشرين الأول إلى الكسندر بيسونيت المشتبه بارتكابه الجريمة لائحة اتهام بقتل ستة ومحاولة قتل 35 آخرين، ومن المقرر أن تبدأ جلسات محاكمته في أواخر مارس / آذار المقبل.