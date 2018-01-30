شاهد: وزير الخارجية اللبناني يصف رئيس مجلس النواب "بالبلطجي"

تصاعد التوتر في لبنان بعد تداول مقطع مصور لجبران باسيل وزير الخارجية وصهر الرئيس ميشال عون يصف فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري "بالبلطجي".

وشهدت شوارع العاصمة بيروت احتجاجات وإطلاق نار في الوقت الذي ناشد فيه رئيس الحكومة سعد الحريري الجهات المعنية "بإخماد الحريق".

ورد وزير المالية علي حسن خليل، وهو مساعد سياسي لبري، بالقول "صهر قليل الأدب، وكلامه نعيق الطائفيين"، في إشارة إلى زواج باسيل من ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأعرب جبران باسيل عن "أسفه" إزاء ما ورد في التسجيل.

وتوترت العلاقة بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بعد توقيع عون على مرسوم لترقية ضباط في الجيش بدون توقيع وزير المالية، الأمر الذي اعتبره بري "تعدياً صارخاً" على الدستور.

ويأتي الخلاف قبل شهور من الانتخابات النيابية المقررة في مايو/ أيار المقبل، وهي الأولى في البلاد منذ عام 2009.