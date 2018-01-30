شاهد: قطر وأمريكا توقعان اتفاقات للحوار والتعاون الأمني

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن واشنطن ملتزمة بسيادة دولة قطر وأمنها.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن (الثلاثاء) "أن أي أحد يهدد سيادة قطر فإن الدوحة تعلم أنه يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية سيادتها".

وتابع، "قطر صديق وشريك قوي وقديم للولايات المتحدة، كما أنها حققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب".

من جانبه قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر وشعبها تعرضوا لحصار غير قانوني، كما وجه شكره لوزيري الدفاع والخزانة الأمريكيين لموقفهما من الحصار.

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لترسيخ الحوار ووثيقة للتعاون الأمني.

وأشاد تيلرسون بتطور ونمو مناخ الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن أي مستثمر لديه ثقة كبيرة في الاقتصاد القطري بسبب المؤسسات القوية واحترام العقود الذي يعتبر أمرا مهما لكل مستثمر، حسب قوله.

أما وزير الدفاع الأمريكي فقال في كلمته "نشكر القطريين على التزاماتهم الأمنية في محاربة الإرهاب".

وبدوره، قال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة أوسع من التعاون الأمني، وإن قاعدة العديد في قلب جهود مكافحة الإرهاب، مشددا على أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن سيادتها.

وبحضور وفد رفيع المستوى من السياسيين ورجال الأعمال القطريين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لمواصلة الحوار سنويا، وعلى وثيقة مشتركة للتعاون الأمني.

وقال العطية أمس (الإثنين) خلال ندوة في مؤسسة هيرتيج بواشنطن إن بلاده تخطط مع الولايات المتحدة لتوثيق العلاقات العسكرية في إطار رؤية سنة 2040، موضحا أن الرؤية تشمل استضافة البحرية الأمريكية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو الوحيد الذي يمكنه حل الأزمة بمكالمة هاتفية واحدة، موضحا أن حل الأزمة ضروري لمكافحة الإرهاب التي تتطلب التنسيق في مجال المعلومات الاستخباراتية.