البث الحي
سياسة

شاهد: قطر وأمريكا توقعان اتفاقات للحوار والتعاون الأمني

30/1/2018

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن واشنطن ملتزمة بسيادة دولة قطر وأمنها.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن (الثلاثاء) "أن أي أحد يهدد سيادة قطر فإن الدوحة تعلم أنه يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية سيادتها".

وتابع، "قطر صديق وشريك قوي وقديم للولايات المتحدة، كما أنها حققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب".

من جانبه قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر وشعبها تعرضوا لحصار غير قانوني، كما وجه شكره لوزيري الدفاع والخزانة الأمريكيين لموقفهما من الحصار.

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لترسيخ الحوار ووثيقة للتعاون الأمني.

وأشاد تيلرسون بتطور ونمو مناخ الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن أي مستثمر لديه ثقة كبيرة في الاقتصاد القطري بسبب المؤسسات القوية واحترام العقود الذي يعتبر أمرا مهما لكل مستثمر، حسب قوله.

أما وزير الدفاع الأمريكي فقال في كلمته "نشكر القطريين على التزاماتهم الأمنية في محاربة الإرهاب".

وبدوره، قال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة أوسع من التعاون الأمني، وإن قاعدة العديد في قلب جهود مكافحة الإرهاب، مشددا على أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن سيادتها.

وبحضور وفد رفيع المستوى من السياسيين ورجال الأعمال القطريين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لمواصلة الحوار سنويا، وعلى وثيقة مشتركة للتعاون الأمني.

وقال العطية أمس (الإثنين) خلال ندوة في مؤسسة هيرتيج بواشنطن إن بلاده تخطط مع الولايات المتحدة لتوثيق العلاقات العسكرية في إطار رؤية سنة 2040، موضحا أن الرؤية تشمل استضافة البحرية الأمريكية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو الوحيد الذي يمكنه حل الأزمة بمكالمة هاتفية واحدة، موضحا أن حل الأزمة ضروري لمكافحة الإرهاب التي تتطلب التنسيق في مجال المعلومات الاستخباراتية.

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)