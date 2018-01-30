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شاهد: فلسطينيون يرشقون وفدا أمريكيا بالطماطم ويطردونه من بيت لحم

30/1/2018

طرد عشرات الناشطين الفلسطينيين، الثلاثاء، وفدا من وزارة الخارجية الأمريكية من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على موقف رئيس الرئيس الأمريكي بشأن القدس.

ورشق النشطاء الوفد الأمريكي بالطماطم والبيض والأحذية لدى خروجه من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، في مقطع تداوله المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاصر الناشطون مقر الغرفة التجارية بيت لحم احتجاجًا على استضافة الوفد الأمريكي، ورفعوا شعارات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والإدارة الأمريكية أمام الغرفة التجارية، وجرت مناوشات خلال مغادرة الوفد للغرفة التجارية.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، محمد اللحام، إن مجموعة من الناشطين اعترضت الوفد أثناء زيارته غرفة صناعة تجارة "بيت لحم"، وتم طردهم.

وأوضح اللحام أن الناشطين اعترضوا المركبات التي تقل الوفد، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وهتفوا منددين بالسياسات الأمريكية.

وأضاف "أبلغوا الوفد أنهم غير مرحب بهم في مدينة بيت لحم ولا في دولة فلسطين، وتم طردهم".

وقال عضو المجلس الثوري إن ذلك يأتي احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي في السادس من ديسمبر/كانون الثاني 2017، اعتبار مدينة القدس الفلسطينية المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وقال الناشط إبراهيم مسلم، أحد المشاركين في الاحتجاج، إنهم عبّروا عن رفضهم للاجتماع الذي تم داخل غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، نظراً لأنّ هناك قرارا من القيادة بمقاطعة الوفود والشخصيات الأمريكية، بعد قرار "ترامب" اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار مسلم إلى أن رسالتهم وصلت للوفد الأمريكيّ، برفض الشعب الفلسطيني للانحياز الأمريكي الفاضح للاحتلال الإسرائيليّ.

وفي السياق ذاته، طالب عشرات الفلسطينيين، اليوم، بإغلاق مكتب أمني أمريكي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على قرار ترمب بشأن القدس.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة بالموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية.

ويضم "المكتب الأمني" عددا من الموظفين الأمريكيين، وكانت مهمته في السابق تدريب القوات الأمنية الفلسطينية، ولا تتوافر في الوقت الحالي، معلومات حول آلية عمله ومهامه.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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