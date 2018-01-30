شاهد: زعيم المعارضة الكينية ينصب نفسه رئيسا بديلا للبلاد

أطلقت الشرطة الكينية الغاز المُسيل للدموع (الثلاثاء) لتفريق أنصار للمعارضة تجمعوا خارج متنزه في نيروبي.

واحتشد الآلاف من أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا في متنزه أوهورو حيث من المقرر أن يؤدي اليمين رئيسا للبلاد في عمل احتجاجي، ضد الرئيس الحالي المنتخب أوهورو كينياتا.

وأغلقت السلطات الكينية قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة.

وحذر ممثل الادعاء من احتمال اتهام أودينغا بالخيانة إذا جرت مراسم أداء اليمين وهي تهمة تحمل عقوبة الإعدام.

ويُصر أنصار أودينغا على أنه وليس الرئيس أوهورو كينياتا الرئيس الشرعي للبلاد وأن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها كينياتا لم تكن حرة أو نزيهة.

كانت المحكمة العليا الكينية قد ألغت فوز كينياتا في أغسطس/ آب بسبب مخالفات.

ولكنه فاز في إعادة الانتخابات، التي قاطعها أودينغا، وأدى اليمين رئيسا للبلاد لفترة ولاية ثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني.