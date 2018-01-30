شاهد: أحزاب وشخصيات مصرية عامة تقرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية

أعلنت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته بمقر "حزب الكرامة" (الثلاثاء) وطالبت جموع الشعب المصري بمقاطعة الانتخابات الرئاسية التي وصفوها بـ "المسرحية العبثية".

وتشكلت الحركة في ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي لمواجهة ما سمته "التدهور الشديد في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية".

وتحت شعار "خليك في بيتك"، قالت الحركة: "موقفنا واضح نحن نعتبر ما يحدث لا يمت للانتخابات بصلة لأنها أقرب إلى مسرحية عبثية وندعو الشعب المصري إلى مقاطعتها جملة وتفصيلا".

وقال القيادي بالحركة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي: " لا للمشاركة في مهزلة تسمى بالانتخابات، وهذه ليست انتخابات، لا ضمانات، ولا مرشحين، ولا حريات، لذلك لا توجد انتخابات بلا مرشحين وبلا ضمانات".

وأضاف "ما نعلنه اليوم هو باسم الفقراء الذين اكتووا بخطط السلطة التي أعلنها صندوق النقد، وكذلك باسم كل قلب احترق على بيع تيران وصنافير، وباسم كل المختفيين قسريا والمحبوسين احتياطيا، وباسم الناس البسيطة التي تريد العيش بكرامة".

وأكد صباحي: "نحن مع شعار خليك في البيت، ونحمل السلطة المسؤولية وهي من قادت الوطن لهذا المأزق، نتيجة غطرستها وانفرادها بالرأي الخطأ".

وأشار صباحي، إلى أن الحركة المدنية يدها مفتوحة لكل وطني مدني ديمقراطي، داعيا إلى التوحد حول التحول الديمقراطي واستكمال ما انقطع بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وتضم الحركة المدنية الديمقراطية 8 أحزاب هي: (الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، والعيش والحرية تحت التأسيس).

وتأتي الدعوة بعد أيام من تبني مجموعة من الشخصيات العامة – من بينها عبد المنعم أبو الفتوح، الذي خاض انتخابات عام 2012، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعصام حجي، مستشار الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور – تبنيهم خطابا يدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر القائمة الأولية للمرشحين غدا (الأربعاء).

وأعلن رئيس حزب الغد المصري، موسى مصطفى موسى (الإثنين) ترشحه لرئاسة الجمهورية قبيل دقائق من إغلاق باب الترشح.