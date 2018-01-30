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سياسة

تكتل برلماني بمصر: الانتخابات الرئاسية "مشهد بائس"

الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر
30/1/2018

اعتبر تكتل برلماني بمصر (الثلاثاء) أن الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل، "مشهد بائس في تاريخ الوطن".

وقال تكتل "25- 30″ (16 نائبًا من إجمالي 596)، في بيان له: "  مشهد بائس في تاريخ الوطن، أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، واليوم يحق لنا كناخبين ويتوجب علينا كنواب أن نعلن موقفنا".

وأشار إلى أنه لم يعط تزكيات لأي من المرشحين "في عملية انتخابية أديرت بالشكل الذي أجبر أبناء الوطن ممن يقدرون على حمل هذه الأمانة الجسيمة أن يمتنعوا، أو يُمنعوا، من ممارسة حقهم في الترشح، لنصل لهذه النتيجة التي جعلتنا مثار سخرية الكارهين لمصر وشعبها".

وعن تقييمه للسنوات الأربع الماضية، قال إنه "كانت أبرز نتائجها تردي الأوضاع الاقتصادية عبر إغراق الدولة في الديون، وانهيار لمستوى الخدمات خاصة التعليم والصحة، وسحق كامل للحريات العامة".

واتهم "التكتل البرلماني" السلطات الحالية بأنها "تصر على نفس السياسات وذات الإجراءات التي نحذر من أنها ستذهب بنا جميعًا إلى الهاوية".

كما حذر من "الاستمرار على هذا النهج وذاك العناد الذي يدفع البلاد إلى طريق مسدود، ويغلق أبواب الأمل أمام الحق في تداول السلطة المنصوص عليه بالدستور، وهذا أمر جد خطير".

ولم تعلق السلطات المصرية على البيان، غير أنها غالبًا ما تؤكد أنها تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وفتح المجال العام أمام الحريات السياسية.

والأربعاء الماضي، تقدم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما قدم رئيس حزب "الغد" (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون "ديكورية" لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج.

وتراجع عن خوض الانتخابات، اليساري خالد علي، ليلحق بالعسكري المتقاعد، الفريق أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد.

فيما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات (الثلاثاء) الماضي، اسم الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، بعد ساعات من استدعاء المدعي العام العسكري للتحقيق معه، عقب إعلان الجيش أن عنان، ما يزال بالخدمة وفق قوانين منظمة للشأن العسكري، ما يمنعه من التصويت أو الترشح.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة فيما بين 24 و26 أبريل/نيسان المقبل، حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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