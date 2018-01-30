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سياسة

بداية متعثرة لمؤتمر سوتشي بعد انسحاب ممثلين للمعارضة

بداية متعثرة لمؤتمر سوتشي
بداية متعثرة لمؤتمر سوتشي
30/1/2018

شهد مؤتمر "السلام السوري" المنعقد في منتجع سوتشي الروسي انطلاقة متعثرة (الثلاثاء) بعدما رفض بعض المشاركين المعارضين للرئيس السوري بشار الأسد مغادرة المطار لدى وصولهم.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية إن المعارضة السورية رفضت حضور مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، وأوضحت المصادر أن جماعات المعارضة السورية سيمثلها الوفد التركي في قمة سوتشي.

ورفض ممثلون عن فصائل سورية معارضة المشاركة في مؤتمر الحوار السوري الذي تنظمه موسكو، بعد رؤيتهم شعار المؤتمر الذي يتضمن صورة العلم السوري، إثر وصولهم مساء الاثنين إلى مطار سوتشي، وفق ما قال أحد ممثلي الفصائل.

وفور وصولهم إلى المطار، عبر ممثلو فصائل مقاتلة ناشطة بغالبيتها في الشمال السوري، وبينها الفرقة 13 المدعومة أمريكياً، عن رفضهم لشعار المؤتمر الذي يحمل صورة العلم السوري بنجمتين خضراوين.

كما رفض الوفد استلام بطاقات المشاركة في المؤتمر من الجانب الروسي لأنها تحمل علم النظام أيضا.

وعلقت في مطار سوتشي وشوارعها لافتات مرحبة بالوافدين السوريين كتب عليها عبارة "السلام للشعب السوري" باللغات العربية والروسية والإنجليزية تحت شعار المؤتمر المؤلف من حمامة بيضاء اللون تحمل العلم السوري.

وتعتمد المعارضة السورية علماً مختلفا يعرف منذ بدء النزاع قبل سبع سنوات بـ"علم الثورة".

وتستضيف روسيا، حليفة الأسد الوثيقة، المؤتمر الذي يطلق عليه اسم (مؤتمر الحوار الوطني السوري) في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود والذي تأمل أن يطلق إشارة البدء لمفاوضات حول وضع دستور جديد لسوريا بعد حرب مستمرة منذ ما يقرب من سبع سنوات.

وتقاطع الحدث زعامة المعارضة السورية كما تغيب عنه قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بسبب ما تراه عزوفا من جانب الحكومة السورية عن التواصل على النحو الملائم.

وكان من المقرر في بادئ الأمر عقد المؤتمر على يومين، لكن تقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء وليوم واحد. 

المصدر : وكالات
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