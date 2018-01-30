انفصاليون يمنيون مدعومون من الإمارات يسيطرون على عدن

قال سكان (الثلاثاء) إن انفصاليين يمنيين جنوبيين مدعومين من الإمارات سيطروا على مدينة عدن الساحلية بعد يومين من القتال ويحاصرون حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي داخل قصر الرئاسة.

وأضافوا أن قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات سيطروا على آخر معقل لقوات الحماية الرئاسية في منطقة دار سعد بشمال عدن اليوم بعد قتال شرس.

وقال مصدر حكومي يمني إن اللواء الرابع للحماية الرئاسية بعدن سقط بعد قصفه من قبل طائرات حربية إماراتية.

والإمارات إحدى أهم الأطراف المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية الذي يقاتل جماعة الحوثي المدعومة من إيران وتسيطر على معظم اليمن.

وتهدد هذه الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتحالفة مع السعودية والانفصاليين الجنوبيين المتحالفين مع الإمارات بعرقلة جهود التحالف العربي لمواجهة جماعة الحوثي.

وقال سكان إن مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي سيطروا في وقت سابق على مواقع لقوات الحماية الرئاسية في منطقتي كريتر والتواهي في وسط عدن.

وقال مسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أكثر من 36 شخصا قتلوا في الاشتباكات.

وقال سكان إن الانفصاليين توقفوا خارج قصر الرئاسة في معاشيق حيث مقر حكومة رئيس الوزراء بن دغر.

ودعا التحالف الذي تقوده السعودية في بيان (الثلاثاء) الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية.

وقال البيان: "التحالف يطلب مجدداً من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة".

واندلع القتال في عدن يوم الأحد بعد انقضاء مهلة حددها انفصاليون من المجلس الانتقالي الجنوبي لاستقالة حكومة بن دغر التي يتهمونها بالفساد وسوء الإدارة. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.