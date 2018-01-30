البث الحي
سياسة|السعودية

النائب العام السعودي: قمنا بتسويات تجاوزت 400 مليار ريال

النائب العام السعودي سعود المعجب - أرشيفية
النائب العام السعودي سعود المعجب - أرشيفية
30/1/2018

نقل بيان صادر عن مركز التواصل الدولي السعودي عن النائب العام السعودي قوله إن التسويات في إطار حملة مكافحة الفساد وصلت إلى ما يقدر بنحو 400 مليار ريال سعودي (106.7 مليار دولار).

وقال النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب في البيان إن التسويات في قضايا مكافحة الفساد تشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا وأصولا أخرى.

وأوضح المعجب أن العدد الإجمالي لمن جرى استدعاؤهم في هذه القضايا بلغ 381 شخصا، من بينهم 56 شخصا لا يزالون موقوفين.

وكانت السلطات قد احتجزت العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم في إطار ما سمته حملة تطهير ضد الفساد منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي (الثلاثاء) قوله إنه لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيقات الفساد في فندق ريتز كارلتون، ما يشير إلى أن الموقوفين الذين تحدث عنهم النائب العام محتجزون في مكان آخر.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)