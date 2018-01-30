ألمانيا تبدأ لم شمل أسر اللاجئين اعتبارًا من أغسطس المقبل

توصل حزبا الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، لاتفاق بشأن البدء في لم شمل أسر اللاجئين اعتبارًا من أغسطس/آب المقبل.

ووفقًا للاتفاق بين شريكي الحكومة الائتلافية، سيجري لم شمل 1000 أسرة شهريًا من أسر اللاجئين الذين تم منحهم وضع الحماية المؤقتة، ابتداءً من 1 أغسطس/ آب المقبل.

ووصفت رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المحادثات التي جرت مع الاشتراكي الديمقراطي بـ "الناجحة".

وكانت الحكومة الألمانية، قد علقت قبل عام ونصف العمل بحق لم شمل أسر اللاجئين المتزوجين، بسبب وصول أعداد طالبي اللجوء في عموم البلاد إلى أكثر من 800 ألف شخص، استجابة لطلب تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي الشريك في الحكومة الائتلافية في ألمانيا.

وقد أثار موضوع "حق لم الشمل" تباينات في وجهات النظر بين الأحزاب المشكلة للحكومة الائتلافية في ألمانيا، والتي من المتوقع أن تنتهي من خوض غمار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية وتقدم أوراق اعتمادها إلى البرلمان في 4 فبراير/ شباط المقبل.

وشهدت ألمانيا في 24 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي (2017) انتخابات عامة أدت إلى فوز متواضع لحزب المستشارة أنغيلا ميركل، وتقدم لحزب "بديل لألمانيا" اليميني أتاح له دخول البرلمان لأول مرة.

وحصل الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي 32.9% من الأصوات، فيما انخفضت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى 20.6% وارتفع تأييد حزب "بديل لألمانيا" ليصل إلى المركز الثالث بنسبة 13.1%، في حين حصد الليبراليون 10.7% واليسار 9.2% والخضر 8.9%.