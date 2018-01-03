16 جنديا إسرائيليا أقدموا على الانتحار في 2017

كشف تقرير صادر عن مكتب الناطق باسم جيش الاحتلال، الثلاثاء، عن أن 16 جنديا إسرائيليا أقدموا على الانتحار في عام 2017، وهذا الرقم هو الأعلى منذ 2011، بحسب القناة الثانية الإسرائيلية.

ونقل الموقع الإلكتروني للقناة عن قسم القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 16 جنديًا أقدموا على الانتحار في عام 2017 المنصرم.

ووفقا لقائد مديرية القوى البشرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال ميراف كيرشنر، وقعت الغالبية العظمى من حالات الانتحار في فترة الخدمة الإلزامية، وعلى وجه التحديد، في السنة الأولى.

ونقلت القناة عن ضابط كبير في جيش الاحتلال، أن 13 جنديًّا أقدموا على الانتحار ولقوا حتفهم بالفعل، فيما لم ينجح جنديّان من ضباط الاحتياط وجندي واحد من الخدمة الإجبارية في الانتحار بعدما تم إنقاذهم.

وأضاف الضابط أن غالبية حالات الانتحار وقعت خلال ساعات الخدمة بالمواقع العسكرية.

يشار إلى أن أعداد الجنود الإسرائيليين المنتحرين يكاد يكون ثابتا في السنوات العشر الأخيرة، ويقف عند 15 جنديا، بزيادة أو نقصان بسيط بين عام وآخر.