وثيقة مسربة تكشف خطة الإمارات للتعامل مع "أزمة تونس"

كشف موقع "عربي 21" عن وثيقة إماراتية تتحدث عن كيفية التعاطي مع الأزمة بين الإمارات وتونس.

وبحسب "عربي 21" فقد وجهت إلى 5 مسؤولين كبار، بينهم وزير الخارجية عبد الله بن زايد ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

وتعود الوثيقة إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وهي ورقة تقدير موقف صادرة عن إدارة التخطيط بوزارة الخارجية الإماراتية بشأن الأزمة مع تونس وبها 8 توصيات.

وأوصت الوثيقة بضرورة تحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس ضد حركة النهضة، واعتبارها المسؤولة عن تصدير "الداعشيات" اللواتي يسئن لصورة المرأة التونسية التقدمية بحسب الوثيقة.

وأوضحت الوثيقة دور الإمارات في دفع أموال لوسائل إعلام في العالم العربي للخلط بين حركات الإسلام السياسي والديمقراطي وتنظيم الدولة، وإذ طالبت بتحويل الغضب ضد الإمارات إلى جدل حول حركة النهضة التي يتزعمها الشيخ راشد الغنوشي.

كما استبعدت الوثيقة الاعتذار التونس، وحثت على التدخل في الشؤون الداخلية التونسية من خلال تأليب حزب "نداء تونس" على حركة النهضة.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن أي تهديد مباشر أو غير مباشر لمصالح التونسيين في الإمارات لأنه يضر بموقف حزب "نداء تونس" والرئيس السبسي ويخدم حركة النهضة وفقا للوثيقة.

وتسبب قرار الإمارات بمنع التونسيات من السفر على طيران الإمارات في موجة غضب شعبية داخل تونس، كما طالبت وزارة الخارجية التونسية الإمارات بتقديم اعتذار علني كشرط للتراجع عن منع طيران الإمارات من تسيير رحلاته من وإلى تونس.