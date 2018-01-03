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سياسة|مصر

ناشط حقوقي: مفتي مصر متهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار

3/1/2018

قال الناشط الحقوقي المصري مصطفى عزب إن مفتي مصر يعد أحد المتهمين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرارلأنه يساعد النظام بتأييده لأحكام الإعدام.

وقال عزب، تعقيبا على تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أفراد من جماعة الإخوان المسلمين: "مفتي مصر مشارك في هذه الجريمة رغم أن رأيه استشاري وفقا للقانون المصري وليس له أن يلزم المحكمة أن تمتنع عن تنفيذ حكم الإعدام".

وأضاف عزب، وهو مسؤول الملف المصري في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، أن المفتي شوقي علام "يملك أن يصدر رأيا استشاريا ينزع عن الحكم المشروعية التي تسعى السلطات المصرية لقتل معارضيها من خلالها عبر أروقة المحاكم بالقانون والمفتي يساعد النظام بشكل مباشر في هذا الدور الخبيث".

وأوضح عزب أنه كانت هناك قضايا اتضح فيها عدم وجود أدلة، أو كانت الأدلة الموجودة بهذه القضايا لا تصلح أن تكون دليل إدانة لأي حكم فضلا على أن تكون دليلا لحكم الإعدام، ورغم ذلك استمر المفتي في إصدار فتاواه بإيجاز إصدار تلك الأحكام وبالتالي يعد ذلك اشتراكا من قبل المفتي في منظومة العدالة المنهارة في مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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