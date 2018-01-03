مظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني بعد أيام من الاحتجاجات

خرجت مظاهرات في مدن إيرانية عدة صباح الأربعاء مؤيدة للنظام ومعارضة لمظاهرات ينظمها من تصفهم السلطات الإيرانية بمثيري الشغب.

وأفاد مراسل الجزيرة أنّ التظاهرات خرجت في كل من الأهواز وكرمنشاه وايلام وبوشهر وخرم آباد وكركان وقم، ومدن إيرانية أخرى. وقد رفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة من سموهم بمثيري الفتنة وأخرى داعمة للنظام.

وكانت مدن إيرانية عدة قد شهدت خلال الأيام الستة الماضية تظاهرات مناهضة للنظام ولسياسات الحكومة قتل فيها 22 شخصاً.

من جانبه دعا البيت الأبيض الأمريكي القيادة في إيران إلى احترام حق الإيرانيين في التظاهر والتعبير عن رغبتهم في التغيير.

وأثنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نكي هيلي على ما سمتها شجاعة المتظاهرين الإيرانيين، قائلة إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران تلقائية ولا تحركها قوى خارجية، مشيرة إلى إن واشنطن ستدعو في الأيام المقبلة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بشأن إيران.

في المقابل، انتقدت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة المواقف الأخيرة لنيكي هيلي ووصفت مواقفها بالمسرحية وبأنها تبعث على القرف.

وأضافت الممثلية الإيرانية أن تهديدات المندوبة الأمريكية دعمٌ للعنف بإيران وأن هدفها تغطية فشل سياسة بلادها وحلفائها بالمنطقة.