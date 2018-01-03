مسجد في أمريكا يدفع غرامة لإنقاذ متهم بتخريب واجهته من السجن

تدخل مسجد في الولايات المتحدة لإنقاذ متهم بتخريب واجهة المسجد برسوم معادية، من السجن وذلك عبر دفع غرامة مالية لتجنيب المعتدي السجن لست سنوات.

وحرر مسجد السلام في منطقة "فورت سميت" بولاية ألباما الأمريكية شيكا بقيمة 1700 دولار لتغطية المبلغ المتبقي من الغرامات المفروضة على "أبراهام ديفيس" بعد أن رسم شعارات كراهية وصليب معقوف على واجهة المسجد مصحوبا بعبارة "عودوا لدياركم" في أكتوبر/تشرين أول 2016.

واتهم ديفيس بجنحة التخريب والتي كانت عقوبتها الخدمة الاجتماعية وغرامة مالية باهظة.

وقال لؤي نصري، مدير المسجد، لشبكة إن بي سي الأمريكية " سمعنا أنه يواجهة مشكلات مالية.. والآن إذا لم يدفع الغرامة المستحقة عليه سيسجن تلقائيا لست سنوات. حسنا، لا نريد أن يدخل السجن لست سنوات".

وكانت الأموال التي قدمها المسجد مخصصة بصورة أساسية لأعمال التجديدات في المسجد، إلا أن نصري قال إنه يعتقد أن دفع الغرامات المالية بدلا من المتهم هو الخيار الصحيح.

وقال نصري " لا يجب أن يعلق به لبقية حياته.. نعرف أن هذا الشخص فعلا أمرا سيئا، وينبغي أن يكون هناك عواقب لتلك الأفعال. لكن ليس لدينا أي ضغينة تجاه أي شخص".