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سياسة

شاهد: استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

3/1/2018

قالت وزارة الصحة الفلسطينية (الأربعاء) إن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الشهيد يدعى مصعب فراس التميمي، وقد "استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال في قرية دير نظام شمال رام الله".

وأوضحت مصادر في الإسعاف الفلسطيني أن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في الرقبة ونقل إلى المستشفى الاستشاري القريب من رام الله.

وقال سكان بالقرية إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الأربعاء.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة مواجهات واحتجاجات واسعة طوال نحو شهر عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقد أسفرت المواجهات عن استشهاد نحو 15 فلسطينيا وإصابة المئات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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