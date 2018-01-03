شاهد: إيرانيون في برلين يتضامنون مع المحتجين في إيران

تجمع العشرات من الإيرانيين الذين يعيشون في ألمانيا أمام بوابة براندنبورغ في برلين لإعلان تضامنهم مع المحتجين في إيران.

ورفع المتضامنون لافتات وصورًا تطالب بالحرية والديمقراطية فضلًا عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في إيران.

وكان المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، قد اتهم، الثلاثاء، الاحتجاجات التي تهز البلاد بأنها مدفوعة من "أعداء إيران" الذين قال إنهم يتدخلون في شؤونها السياسية.

وأضاف أن "العدو يترصد على الدوام فرصة وثغرة للتغلغل وتسديد ضربة للأمة الإيرانية"، من دون أن يعطي المزيد من التوضيحات حول الجهات المقصودة.

فيما نقل التلفزيون أن اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن وقعت ليلًا أسفرت عن مقتل 9 أشخاص آخرين.

وتسببت المظاهرات الأكبر التي تشهدها إيران منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 2009، في مرور البلاد بستة أيام من الاضطراب وأسفرت عن مقتل 21 شخصًا على الأقل واعتقال نحو 450 آخرين.

وبدأت الاحتجاجات الخميس في مدينة مشهد بسبب تداعي الاقتصاد الإيراني ورفع أسعار الغذاء، وامتدت الاحتجاجات لتضم مدنا عدة، فيما هتف بعض المحتجين ضد الحكومة والمرشد الأعلى.

وبعد اعتقال المئات حذر قاض بارز، الثلاثاء، من أن البعض يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين، الثلاثاء "الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني وتدعو النظام إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيه بالتعبير السلمي عن رغبتهم في التغيير".

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، إن الولايات المتحدة تسعى إلى عقد جلسات طارئة بشأن إيران في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وفي مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت "لا ينبغي أن نظل صامتين. الشعب الإيراني يصرخ من أجل الحرية"، وأثنت على " شجاعة المتظاهرين" الإيرانيين وقالت إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران تلقائية ولا تحركها قوى خارجية، وفق تعبيرها.

فيما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية طهران برفع القيود عن مواقع التواصل الاجتماعي.