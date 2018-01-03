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سياسة

شاهد: أمريكا تنتقد إيران وتدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن

المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي
2/1/2018

دعا البيت الأبيض القيادة الإيرانية يوم الثلاثاء إلى احترام حق المواطنين في التظاهر وذلك بعد سادس يوم من الاحتجاجات والتي شهدت انتشار أعداد كبيرة من شرطة مكافحة الشغب في مدن عدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين "إن الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني وتدعو النظام إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيه بالتعبير السلمي عن رغبتهم في التغيير".

بينما أثنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الثلاثاء على" شجاعة المتظاهرين" الإيرانيين وقالت إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران تلقائية ولا تحركها قوى خارجية.

وقالت هالي"نعرف جميعا أن هذا هراء تام.. المظاهرات عفوية تماما. إنها فعليا في كل مدينة في إيران. هذه هي الصورة الدقيقة لثورة شعب على حكامه المستبدين بعد قمع دام طويلا".

وأضافت هالي أن الولايات المتحدة تسعى إلى عقد جلسات طارئة بشأن إيران في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وفي مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

 وقالت المندوبة الأمريكية "لا ينبغي أن نظل صامتين. الشعب الإيراني يصرخ من أجل الحرية".

من ناحية أخرى، حثت وزارة الخارجية الأمريكية قوات الأمن الإيرانية على ممارسة ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، وطالبت طهران برفع القيود عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في إفادة "عندما تفرض أمة قيودا صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع إلكترونية أو غوغل أو المواقع الإخبارية فإننا نسأل سؤالا: مما أنتم خائفون؟ … نحن ندعم الشعب الإيراني وندعمه في مسعاه لتوصيل صوته".

وأضافت أن استعادة وسائل التواصل الاجتماعي "ستكون بالتأكيد شيئا مهما يتعين عليهم فعله".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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