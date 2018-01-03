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سياسة|كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يأمربفتح نقطةحدودية مع الجنوب لإجراء محادثات

3/1/2018

قال مسؤول كوري شمالي، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر الأربعاء بفتح خط حدودي ساخن كان مغلقا منذ فترة طويلة مع كوريا الجنوبية من أجل إجراء محادثات وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن المسؤول الكوري الشمالي الذي لم يتم تحديد هويته أن المحادثات سوف تستهدف فتح حوار رسمي بخصوص إرسال وفد كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجتشانغ في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

جاء البيان بعد يوم من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء مناقشات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية عقب خطاب أدلى به كيم في وقت سابق وقال خلاله إنه منفتح على الحوار مع سول.

من جانبه رحب بايك تاى هيون المتحدث باسم وزارة الاتحاد في كوريا الجنوبية بإعادة فتح خط حدودي ساخن كان مغلقا لفترة طويلة.

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه قال الثلاثاء إن التحسن في العلاقات بين الكوريتين مرتبط بتسوية قضية البرنامج النووي الكوري الشمالي.

المصدر : رويترز
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