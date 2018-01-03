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سياسة|أيرلندا

توقيف شاب مصري في أيرلندا بعد حادث طعن

مسرح الهجوم بحادث طعن بمدينة دوندالك بجمهورية أيرلندا
مسرح الهجوم بحادث طعن بمدينة دوندالك بجمهورية أيرلندا
3/1/2018

قالت الشرطة الأيرلندية إنها احتجزت شابا مصريا بعد طعن رجل ياباني حتى الموت وإصابة اثنين آخرين في هجمات منفصلة في أيرلندا الأربعاء.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الهجمات، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تكون دوافع الهجمات "إرهابية".

وقالت الشرطة إنها أوقفت مواطنا مصريا عمره 18 عاما في مركز شرطة دوندالك بجمهورية أيرلندا، بالقرب من الحدود مع أيرلندا الشمالية.

لكن الشرطة لم تعلن عن هوية المشتبه به، كما لم توجه له الاتهام بشكل رسمي.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به كان قد تقدم بطلب لجوء في جمهورية أيرلندا قبل أيام.

ولم تعلن الشرطة كذلك عن هوية ضحية الطعن، لكنها قالت إنه شاب ياباني عمره 24 عاما، يعيش في أيرلندا منذ العام الماضي، وإنها تقوم حاليا بتشريح جثته.

وأوضحت الشرطة أن الضحية تعرض للهجوم من الخلف صباح الأربعاء بمدينة دوندالك، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث.

وقالت تقارير إعلامية إن هجمات أخرى وقعت في مناطق أخرى من المدينة؛ حيث أصيب شخص في حادث طعن، وتعرض آخر لهجوم بعمود حديدي.

وقال رئيس دائرة الشرطة في المدينة كريستي مانغان إن المشتبه به كان على اتصال بالشرطة قبل يومين لسؤاله عن وضعه فيما يتعلق بهجرته.

المصدر : أسوشيتد برس
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