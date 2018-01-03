ترمب ردا على زعيم كوريا الشمالية: لدي زر نووي "أكبر وأقوى"

سخر الرئيس الاميركي دونالد ترمب، من إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قبل يومين من أن الزر النووي موجود دائمًا على مكتبه، مؤكدًا أن لديه زرًا نوويًا "أكبر وأقوى بكثير".

وقال ترمب في تغريدة على تويتر، الثلاثاء "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال لتوه إن الزر النووي موجود على مكتبه دومًا".

وتابع "هلّا يبلغه أحد في نظامه المنهك المستنزَف والمتضوّر جوعًا بأنني أنا أيضا لدي زر نووي، ولكنه أكبر وأقوى كثيرًا من زره، وبأن زري فعّال ويعمل!".

وكان كيم قال ليلة رأس السنة إن برنامجه الصاروخي النووي قد اكتمل بنجاح.

وأدلى كيم بخطاب العام الجديد بعد زيادة كبيرة في إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ في 2017 (16 تجربة صاروخية)، وكذلك في أعقاب التجربة النووية السادسة والأقوى للشمال في الثالث من سبتمبر/أيلول المنصرم.

وقال كيم إن لديه زرا نوويًا على مكتبه متوعدا بتطوير صاروخ له رأس نووية ويمكنه الوصول إلى أمريكا، وأن الولايات المتحدة باتت بأسرها تقع في مرمى أسلحته النووية.

وأضاف أن على الولايات المتحدة الاعتراف بأن قوة السلاح النووي لبيونغ يانغ ليست تهديدا وإنما حقيقة.

وهدد زعيم كوريا الشمالية بأنه سيمضي قدما في إنتاج "كميات كبيرة" من الرؤوس الحربية النووية والصواريخ البالسيتة في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

ودائما ما يكون هناك تراشق لفظي بين كيم وترمب على خلفية النزاع بشأن تجارب الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.

وسبق أن قال ترمب إن كوريا الشمالية ستُواجه بـ"النار والغضب" وهدد بـ"تدميرها بشكل كامل"، ورد كيم واصفا ترمب بأنه "خرف" و"متخلف عقليًا".