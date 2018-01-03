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سياسة

النرويج توقف بيع الأسلحة إلى الإمارات بسبب الحرب على اليمن

أكثر من عشرة آلاف شخص سقطوا قتلى في حرب اليمن معظمهم نتيجة غارات التحالف السعودي الإماراتي
أكثر من عشرة آلاف شخص سقطوا قتلى في حرب اليمن معظمهم نتيجة غارات التحالف السعودي الإماراتي
3/1/2018

قررت النرويج رسميا وقف تصدير الأسلحة إلى الإمارات بسبب مشاركتها في الحرب الجارية على اليمن، بحسب ما نقل مراسل الجزيرة عن الخارجية النرويجية.

وجاء القرار نتيجة ضغوط داخل البرلمان النرويجي، وخاصة من  حزب اليسار الاشتراكي منذ الفين وخمسة عشر لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات. 

وقد اتُخذ القرار من قبل الخارجية النرويجية في 19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي وأعلن عنه اليوم.

 جاء القرار بوقف وتعليق مايسمى رخص A، والذي يعني وقف بيع الأسلحة والذخائر للإمارات.

ويشار إلى أن الإمارات هي عضو فاعل في التحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي بدأ عمليات عسكرية ضد مليشيا الحوثي اعتبارا من 26 مارس/ آذار 2015وحتى الآن.

 

المصدر : الجزيرة
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