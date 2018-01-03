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سياسة

الجزيرة تستنكر محاولات تشويه مصداقيتها

شبكة الجزيرة
شبكة الجزيرة
2/1/2018

حذرت شبكة الجزيرة الإعلامية من محاولات مجموعات وأشخاص للنيل من مصداقيتها.

وقالت الشبكة في بيان إنه " نمى إلى علم شبكة الجزيرة الإعلامية محاولات بعض المجموعات وأشخاص للنيل من مصداقية الشبكة، وذلك بإنشائهم حسابات وهمية ومضللة على منصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مفبركة وغير صحيحة."

وذكرت شبكة الجزيرة الإعلامية أن أحدث المحاولات هي إنشاء حساب وهمي @Aljazeerairan على موقع تويتر لنشر معلومات مضللة وأخبار مفبركة حول الاحتجاجات الجارية في إيران.

وتستنكر شبكة الجزيرة الإعلامية هذه المحاولات الجائرة على هويتها ومهنيتها، وشرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر تويتر لإغلاق الحساب الوهمي.

وتدعو شبكة الجزيرة الإعلامية متابعيها إلى اليقظة بشأن هذه الحسابات المزيفة. وتجدد الشبكة لمتابعيها التزامها تقديم محتوى موضوعي محايد على كافة منصاتها الإعلامية.

المصدر : الجزيرة
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