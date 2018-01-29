نتنياهو غاضب بعد نشر تسجيل سري مسرب لزوجته

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد بث شريط مسجل لزوجته ساره وهي تصرخ.

وأشار نتنياهو في شريط فيديو نشره على حسابه في "فيسبوك" صباح اليوم إلى أن الشريط سجل بشكل سري قبل 9 سنوات.

وقال "ماذا في الشريط؟ سارة ترفع صوتها بشكل غاضب، محادثة تم تسجيلها بشكل سري، وأنا أريد أن أسألكم: في السنوات التسع الماضية هل رفع أحدكم صوته بشكل غاضب مرة؟ مرتين؟ عدة مرات؟".

وأضاف نتنياهو "ربما الصحفيون والصحفيات أيضًا هم لم يفعلوا هذا الأمر ولو لمرة واحدة؟ أنا متأكد من أنكم جميعًا ترفعوا أصواتكم".

وتابع "وأنا متأكد من أمر آخر، إذا ما جاء تسجيل لإمرأة أخرى أو عائلة أخرى إلى الإعلام فإنه سيقول: انسوا الأمر لن ننشره لأنها مسألة خاصة، ولكن عندما يتعلق الأمر بعائلتي، زوجتي وأولادي فإن كل شيء مسموح، إنهم يسمحون بسفك دمهم".

وكان موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي المستقل، قد نشر، الأحد، تسجيلًا صوتيًا يعود إلى العام 2009 وهي تصرخ في وجه أحد مساعديها، على خلفية خبر نشر في إحدى الصحف، لم يذكر أنها إخصائية نفسية، طالبة من المساعد توبيخ الصحفي الذي نشر الخبر.

ولكن نتنياهو، قال في شريط الفيديو صباح اليوم "أريد أن أقول للمسجلين والمسجلات والموزعين والموزعات ومن ينشر: العار عليكم".

وأضاف "لا توجد قيم في هذه الأشرطة، إنها استمرار لحملة التشهير والقذف ضدي وضد عائلتي".

وتابع نتنياهو "لقد قلت أكثر من مرة، هل تريدون استبدالي؟ تعاملوا معي في صندوق الاقتراع، اتركوا عائلتي".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتنياهو منذ أكثر من سنة، بشبهة فساد دون أن تقرر حتى الآن التوصية بتقديم لائحة اتهام ضده.

كما حققت الشرطة أيضًا مع زوجته سارة، بشبهة فساد دون أن تقديم لائحة اتهام ضدها حتى الآن.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا شريطًا مسجلًا سرًا لنجل نتنياهو، يائير، وهو يتحدث مع ابن أحد الأثرياء الإسرائيليين عن معاملات مالية بين والديهما.