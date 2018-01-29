شاهد: مصريون بفيينا يتظاهرون ضد السيسي

تظاهر مصريون، الأحد، بالعاصمة النمساوية فيينا ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن سلسلة فعاليات لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

المظاهرة، التي كانت أمام مبنى الأوبرا بفيينا، نظمتها الجالية المصرية في فيينا، وشهدت رفع لافتات وهتافات منددة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ورفع المشاركون في المظاهرة أعلام مصر، ولافتة مكتوب عليها "الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يدعمون نظام السيسي في مصر رغم الانقلاب العسكري".

وتولى السيسي حكم البلاد منتصف 2014 بعد نحو عام من الإطاحة بمحمد مرسي في انقلاب عسكري، حيث كان السيسي حينها وزيراً للدفاع.

وقال المتحدث باسم الجالية المصرية في فيينا علي إبراهيم، إن المظاهرة تأتي في الذكرى السابعة للثورة الشعبية التي أنقذت المصريين من الديكتاتورية، "لتقول للسيسي، إن الثورة لا تزال مستمرة".

وشدد على مواصلة العمل للكشف عن "كل أفعال السيسي وتورط نظامه في مقتل واعتقال الآلاف".

ويرفض النظام المصري الحالي اتهامات حقوقية بـ"القمع وتقييد الحريات"، ويشدد على أن كافة الموقوفين خضعوا لإجراءات قضائية، كما يقول إنه يواجه "معركة شرسة" ضد الإرهاب تتطلب دعماً داخلياً ومساندة خارجية".