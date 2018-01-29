البث الحي
سياسة|تركيا

شاهد: طفل سوري يبحث عن يد اصطناعية بعدما فقدَ يُمناه

29/1/2018

أبت سنوات الحرب الطويلة في سوريا، إلا وأن تترك أثرها على أجساد الأطفال، ومنهم الطفل يوسف زياد، الذي فقد يده اليمنى جراء قصف جوي على محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وبدأ يوسف رحلة البحث عن يد اصطناعية تكاد تسد مكان يده الحقيقية، فعبر مع والده خالد، الحدود قادما إلى تركيا، يحدوه الأمل بالحصول على يد اصطناعية من أصحاب الخير والهيئات الإنسانية.

وقبل عامين ونصف العام، تعرض منزل زياد البالغ من العمر 13 عاما، في معرة النعمان بمحافظة إدلب، لقصف من طائرات النظام السوري، لتكون سببا في بتر يده اليمنى من المعصم، كما تسبب القصف بفقد والده خالد لعينه اليسرى.

وقال الطفل زياد، جئت إلى تركيا، وكلي أمل بالحصول على يد اصطناعية من أصحاب الخير.

وأضاف "عندما أحصل على يد اصطناعية سأتمكن من اللعب مع أصدقائي، وستسهل أيضا ذهابي إلى المدرسة".

أما الأب خالد، فأعرب عن حزنه من وضع ابنه قائلاً "إمكاناتي المادية لا تسمح لي بتحمل تكاليف شراء يد اصطناعية لابني، انتظر الدعم من الخيرين، لن ننسى طوال العمر، الشعب التركي الذي احتضننا، جئت لهنا من أجل إعادة البسمة لوجه يوسف".

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

بعد مقتل فخري زادة.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)