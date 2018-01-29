شاهد: سيارات تجوب لندن مناهضة لزيارة بن سلمان إلى بريطانيا

جابت شوارع لندن شاحنات تحمل إعلانات ضخمه كتب عليها "مجرم الحرب محمد بن سلمان" غير مرحب به في بريطانيا.

وتأتي هذه الحملة التي ستجوب شوارع لندن لمدة أسبوع في إطار احتجاجات واسعة نظمتها منظمات حقوقية ومنظمات مناهضة للحروب وانتشار الأسلحة ضد زيارة بن سلمان المزمعة إلى بريطانيا.

ودشن مغردون حملة تدوين إلكترونية يوم السبت رافضة للزيارة وداعية إلى وقف تدفق الأسلحة إلى السعودية.

وكانت منظمات حقوقية نظمت مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء يوم الجمعة الماضية وسلمت خلالها رسالة لرئيسة الوزراء تدعوها فيها إلى إلغاء زيارة ولي العهد السعودي.