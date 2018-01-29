البث الحي
سياسة|الصين

شاهد: جليد بحري يحاصر جزيرة شمال شرقي الصين

29/1/2018

حاصرت مساحات كبيرة من الجليد البحري، جزيرة جويهوا التي تبلغ مساحتها 13 كيلومترا مربعا و500 متر في بلدة شينغتشنغ بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.

وقال مسؤولون من المركز الوطني للتنبؤات البيئية البحرية الصينية، اليوم الاثنين، إن جليد البحر امتد على الأقل 74 ميلًا بحريًا (130 كيلومترًا) من الشاطئ إلى خليج لياودونغ.

تجدر الاشارة إلى أن حوالي 3 آلاف ساكن يعيشون في الجزيرة المحاطة بالجليد البحري، عالقون منذ أن علقت السلطات خدمات الشحن يوم 22 يناير.

وتجاوزت تغطية الجليد البحري 17261 كيلومترًا مربعًا، وكان سُمك أكبر كتلة ثلجية أكثر من 35 سنتيمترًا.

وقام السكان بتخزين إمدادات كافية لقضاء فصل الشتاء حيث قامت السلطات المحلية بنقل الضروريات اليومية إلى الجزيرة منذ ديسمبر الماضي قبل تعليق خدمات الشحن.

وقال تشانغ قوه هوي، المسؤول بمكتب الشؤون البحرية بمدينة هولوداو، إن الظرف هذا العام كان أكثر خطورة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع الجليد في منتصف أو آخر مارس عام 2018.

وأضاف المسؤول أنه من المحتمل أن يُستأنف النقل البحري بعد أواخر مارس.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

بعد مقتل فخري زادة.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)