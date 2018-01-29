شاهد: جليد بحري يحاصر جزيرة شمال شرقي الصين

حاصرت مساحات كبيرة من الجليد البحري، جزيرة جويهوا التي تبلغ مساحتها 13 كيلومترا مربعا و500 متر في بلدة شينغتشنغ بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.

وقال مسؤولون من المركز الوطني للتنبؤات البيئية البحرية الصينية، اليوم الاثنين، إن جليد البحر امتد على الأقل 74 ميلًا بحريًا (130 كيلومترًا) من الشاطئ إلى خليج لياودونغ.

تجدر الاشارة إلى أن حوالي 3 آلاف ساكن يعيشون في الجزيرة المحاطة بالجليد البحري، عالقون منذ أن علقت السلطات خدمات الشحن يوم 22 يناير.

وتجاوزت تغطية الجليد البحري 17261 كيلومترًا مربعًا، وكان سُمك أكبر كتلة ثلجية أكثر من 35 سنتيمترًا.

وقام السكان بتخزين إمدادات كافية لقضاء فصل الشتاء حيث قامت السلطات المحلية بنقل الضروريات اليومية إلى الجزيرة منذ ديسمبر الماضي قبل تعليق خدمات الشحن.

وقال تشانغ قوه هوي، المسؤول بمكتب الشؤون البحرية بمدينة هولوداو، إن الظرف هذا العام كان أكثر خطورة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع الجليد في منتصف أو آخر مارس عام 2018.

وأضاف المسؤول أنه من المحتمل أن يُستأنف النقل البحري بعد أواخر مارس.