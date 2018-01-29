شاهد: انفجار مصفاة نفط شمالي تايوان

ذكرت وسائل إعلام محلية في تايوان، أن مصفاة نفط انفجرت في مدينة تاويوان صباح اليوم الاثنين.

وشعر السكان المحليون بالصدمة بسبب الانفجار الذي وقع في مصفاة نفط مملوكة للدولة في مدينة تاويوان شمالي تايوان، ولم يبلغ عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية، أنه تم إرسال حوالي 40 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق بعد ان أحرقت مساحة حوالي 50 مترًا مربعًا.

وقال سكان قريبون إنهم سمعوا أصوات انفجار مدوية استمرت حوالي 10 دقائق، وتجمع بعض السكان للاحتجاج، مطالبين بنقل المصفاة بعيدًا عن المناطق السكنية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار ناجم عن تمزق الأنابيب في المصفاة التابعة لشركة البتروكيماويات في تايوان، وفقا لما ذكرته إدارة الاطفاء.

ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وقال الحزب الحاكم في بيان له إن الحادث الذي أدى إلى اندلاع حريق ضخم وتصاعد دخان أسود كثيف، حدث خلال إعادة تشغيل وحدة المبيد الهيدروجيني للديزل رقم 2 في المصفاة بعد شهر من الصيانة.

وانفجر خط أنابيب في فرن إعادة التسخين بالهيدروجين، ما تسبب في اندلاع الحريق. وقد تم إغلاق الوحدة للصيانة بين 25 ديسمبر و27 يناير.

وقالت حكومة بلدية تاويوان في بيان لها إن لجنة حماية البيئة في تايوان فرضت عليها غرامة قدرها مليون دولار تايواني (34،320 دولارًا أمريكيًا) كحد اقصى بسبب تلوث الهواء الشديد من الحادث.