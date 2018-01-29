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سياسة

شاهد: أنجلينا جولي تزور اللاجئين السوريين بمخيم الزعتري في الأردن

28/1/2018

زارت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الأحد مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.

ودعت الممثلة الأمريكية الشهيرة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإنهاء الحرب التي ستدخل عامها الثامن.

ويقطن نحو 80 ألف لاجئ سوري مخيم الزعتري الواقع في محافظة المفرق شمال المملكة قرب الحدود السورية.

وقالت جولي في مؤتمر صحفي داخل المخيم بعد لقائها بعائلات في المخيم: "أحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على المجيء إلى المنطقة، وزيارة المخيمات واللاجئين، وإيجاد طريقة لتحمل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل هذا النزاع".

وأضافت "من المؤسف أن نعود إلى الأردن ونشهد مستويات التعاسة… مع دخول هذه الحرب عامها الثامن"، مشيرة إلى أن "الأردن ولبنان وتركيا والعراق تستقبل حاليا نحو 5.5 مليون لاجئ سوري".

وتابعت جولي التي تزور المملكة للمرة الخامسة "هذه الأزمة خرجت عن السيطرة لسنوات… ليس لدى مفوضية اللاجئين الأموال اللازمة لتوفير كامل أو حتى أبسط المقومات لعديد من الأسر."

وأشارت إلى أنه "في العام الماضي، لم يتم تمويل سوى 50 في المئة من احتياجات المفوضية المتعلقة بالأزمة السورية فيما لم يتم العام الحالي تمويل سوى 7 في المئة من احتياجاتها".

ودعت جولي إلى ضرورة عدم الإفلات من العقاب وأن تكون هناك "مساءلة وعدالة" لما يجري في سوريا، مشيرة إلى أنه "يجب ألا ننسى بأن الحرب بدأت بمطالب السوريين من أجل نيل المزيد من حقوق الإنسان".

وتستقبل المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس/آذار 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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