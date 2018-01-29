البث الحي
سياسة|مصر

رئيس حزب "الغد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية

موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المصري
موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المصري
29/1/2018

أعلن رئيس حزب "الغد" الليبرالي، موسى مصطفى موسى، عزمه خوض سباق الانتخابات الرئاسية في مصر المزمع إجراؤها في مارس/أذار المقبل.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية، المملوكة للدولة، عن موسى قوله إنه استوفى جميع الأوراق المطلوبة وجمع 47 ألف توكيل تأييد و26 استمارة تزكية من نواب البرلمان.  

وأوضح موسى أنه أجرى، أمس الأحد، الكشف الطبي وسيتقدم بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات اليوم الإثنين الذي يعد آخر يوم لتلقي طلبات الترشح، وفق الصحيفة.

وأشار موسي إلى أنه لم يترشح في الوقت الضائع وأن الحزب يفكر في أمر الترشح منذ 10 أيام وبدأ جمع التوكيلات في هدوء، مؤكدًا أن الحزب يملك أفكارًا سيعرضها على الشعب المصري في إطار منافسة شريفة.

ويشترط لقبول أوراق المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر حصوله على تزكية من 20 نائباً في البرلمان على الأقل (من أصل 596 عضواً)، أو جمع توكيلات بتأييد ترشيحه من 25 ألف مواطن يمثلون 15 محافظة على الأقل (من أصل 27)، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وكذلك إجراء الكشف الطبي.

ويعد هذا القرار موقف مغاير لما نشره موسى مصطفى موسى، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، في 23 يناير/كانون ثان الجاري، عبر صورة يعلن خلالها دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية.

وتأسس حزب الغد في 2004 على يد السياسي المصري، أيمن نور، الذي حصل على المركز الثاني في أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 رغم الانتقادات التي وجهت لها بأنها صورية.

ثم دار نزاع حاد بين رئيس الحزب أيمن نور ونائبه موسى مصطفي موسى على رئاسة الحزب منذ سبتمبر/أيلول 2005 حتى أصبح يوجد هيكلان حزبيان يدعي كل منهما أنه حزب الغد ويتحدث باسمه.

وفي مايو/أيار 2011، حسمت لجنة شؤون الأحزاب (حكومية) الصراع بالاعتراف بموسى رئيسا للحزب، ومن ثم شرع نور في تأسيس حزب جديد اسمه غد الثورة.

والأربعاء الماضي، تقدم السيسي، بأوراق ترشحه للانتخابات، ليكون المرشح المحتمل الوحيد للرئاسيات المقبلة حتى الآن، في ظل تراجع 4 مرشحين محتملين، 3 منهم لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي العام في مصر، والرابع لم يعلن السبب، فيما رفض حزب الوفد (ليبرالي) خوض رئيسه السيد البدوي السباق والبقاء على تأييد السيسي.

والثلاثاء الماضي، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، بعد ساعات من استدعاء المدعي العام العسكري للتحقيق معه، عقب إعلان الجيش أن عنان لا يزال بالخدمة وفق قوانين منظمة للشأن العسكري.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

بعد مقتل فخري زادة.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)