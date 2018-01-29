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سياسة|مصر

حبس 3 أشخاص بتهمة الاعتداء على هشام جنينة

المستشار هشام جنينة بعد الاعتداء عليه من قبل مسلحين
المستشار هشام جنينة بعد الاعتداء عليه من قبل مسلحين
29/1/2018

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النيابة العامة أمرت بحبس ثلاثة أشخاص احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت الوكالة إن النيابة أسندت للثلاثة اتهامات الضرب والبلطجة والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص وإتلاف الممتلكات الخاصة.

وقال محامي جنينة وعائلته إن سيارتين أوقفتاه فور مغادرته منزله صباح أول أمس السبت وهاجمته مجموعة من الرجال بالسكاكين والعصي.

ويتلقى جنينة العلاج في المستشفى لإصابته بنزيف في العين وبعض الكسور.

وعمل جنينة في حملة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان لخوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل توقف الحملة.

وقبل توقف الحملة اعتبر البعض ترشح عنان المحتمل خطرا على فرص إعادة انتخاب السيسي في الاقتراع المقرر في مارس آذار.

وتوقفت حملة عنان فجأة الأسبوع الماضي بعد احتجازه واتهم بالترشح للرئاسة دون إذن الجيش.

وقالت أسرة عنان مساء السبت إنه موجود في مركز احتجاز عسكري دون تقديم أي تفاصيل.

وخلال رئاسته للجهاز المركزي للمحاسبات قال جنينة إن الفساد كبد مصر خسائر بمليارات الدولارات. وأصدر السيسي قرارا بإعفائه من منصبه في 2016.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قالت في بيان يوم الثلاثاء إن سعي عنان للترشح لانتخابات الرئاسة يعتبر انتهاكا خطيرا لقانون الخدمة العسكرية.

وجاء في البيان "القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة".

وأضاف البيان أن عنان أعلن الترشح "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له".

المصدر : رويترز
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