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ترمب: أنا عبقري ومتزن.. وأغرد من السرير أحيانا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
29/1/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يغرد وهو في السرير أحيانا.

وعندما سُئل عما إذا كان يُغرد وهو في السرير مُستخدما هاتفه المحمول قال ترمب "حسنا، أحيانا وأنا في السرير، وربما أحيانا وأنا أتناول طعام الإفطار أو الغداء أو أيا ما كان، لكن بشكل عام خلال الصباح الباكر أو المساء… فأنا مشغول جدا خلال اليوم".

وقال ترمب في مقابلة مع محطة (أي.تي.في) التلفزيونية البريطانية بُثت أمس الأحد إنه يحظى بشعبية واسعة في المملكة المتحدة.

وعندما سُئل عن انتقاد بعض النساء له، قال إنه دعم المرأة وإن نساء كثيرات يفهمن ذلك.

وقال إن النساء بشكل خاص أحببن دعمه فيما يتعلق بوجود جيش قوي حيث إنهن يرغبن دائما في الشعور بالأمان في وطنهن.

وقال ترمب إنه يحترم النساء بصورة كبيرة على الرغم من أنه عند الضغط عليه وسؤاله هل هو من مؤيدي الحركة النسوية رد بالنفي.

وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستُبرم اتفاقية تجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوربي قال إنه سيفعل.

وردا على سؤال بشأن صحته وبعض الآراء التي تقول إنه مختل عقليا وغير لائق جسديا، قال ترمب "أنا عبقري متزن".

وعندما سئل عن تناول شطائر البرجر وشرب المياه الغازية، قال ترمب "أتناول الطعام الجيد، حقا من بعض أرقى الطهاة في العالم. أتناول الطعام الصحي وأتناول بعض هذا الطعام أيضا في بعض الأحيان… أعتقد أنني أتناول الطعام في الواقع بشكل جيد جدا".

وقال ترمب إنه سيدرس البقاء في اتفاق باريس للمناخ لكن يجب أن يكون اتفاقا جيدا للولايات المتحدة.

المصدر : رويترز
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