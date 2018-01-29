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إيران: ثمة تغير في سلوك البحرية الأمريكية في الخليج

زورق أمريكي يستجيب لطلب مساعدة طبية من قارب صيد إيراني
زورق أمريكي يستجيب لطلب مساعدة طبية من قارب صيد إيراني
29/1/2018

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين إن سفنا أمريكية تقوم بدوريات في الخليج غيرت سلوكها وتمتثل الآن للقواعد الدولية.

جاءت تصريحات الأميرال علي عظمائي التي نقلتها وكالة تسنيم للأنباء بعد تعليقات لمسؤولين بالجيش الأمريكي الأسبوع الماضي تفيد بأن الجيش الإيراني أوقف "التحرش" المنتظم بالسفن البحرية الأمريكية في الخليج.

ويتبادل البلدان الاتهامات بتجاهل القواعد الدولية في المنطقة التي تعد طريقا تجاريا رئيسيا لنقل النفط.

ووقعت مواجهات متكررة في السنوات القليلة الماضية بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي في الخليج.

وقال عظمائي قائد المنطقة الخامسة التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري "نرى أن سلوك الأمريكيين قد تغير. يولون اهتماما أكبر بالقواعد الدولية ويتجنبون الاقتراب من المياه الإقليمية لإيران".

كانت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية في يوليو تموز الماضي عندما اقتربت منها سفينة إيرانية لتصبح على مسافة لا تزيد عن 140 مترا وذلك في أول مواجهة من هذا النوع بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه.

وفي الشهر التالي حلقت طائرة إيرانية دون طيار وغير مسلحة على مسافة لا تزيد عن 30 مترا من طائرة حربية تابعة للبحرية أمريكية كانت تستعد للهبوط على حاملة طائرات في الخليج.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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