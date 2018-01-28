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سياسة

قمة مصرية إثيوبية سودانية الاثنين لبحث سد النهضة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين
28/1/2018

أفادت تقارير إخبارية أن قادة مصر وإثيوبيا والسودان سيعقدون اجتماعا يوم الاثنين في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء.

وكانت مصر التي تعتمد اعتمادا كاملا على نهر النيل في توفير احتياجاتها من المياه اختلفت مع إثيوبيا على بناء سد النهضة الكبير إذ تخشى أن يؤدي إلى تقليل كميات المياه القادمة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.

وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ استثماراته أربعة مليارات دولار لن يكون له هذا الأثر.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث وصل القادة الثلاثة قوله إن "الهدف هو الاتفاق على استئناف المشاورات". وطلب الدبلوماسي عدم نشر اسمه.

وأكد مصدر بالحكومة المصرية  للوكالة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في الاجتماع وقال إنه مدد إقامته لهذا الغرض.

وقال الدبلوماسي إن السيسي سيلتقي بالرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين.

وكانت المباحثات وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر حول إجراء دراسة لمعرفة الأثر البيئي للسد. وفي ديسمبر/كانون الأول اقترحت مصر أن يقوم البنك الدولي بدور في تسوية الخلاف غير أن إثيوبيا رفضت ذلك.

وتختلف الدول التي تشترك في نهر النيل على استخدام مياهه منذ عشرات السنين وحذر محللون مرارا من أن النزاعات قد تتطور في النهاية إلى صراع.

ومن المسائل التي تختلف عليها إثيوبيا ومصر المدة التي سيتم خلالها ملء خزان السد.

وسيولد السد، الذي تم بناء نحو 60%منه حتى الآن، 6000 ميغاوات عند اكتماله وهو محور خطة طموحة لتصدير الكهرباء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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