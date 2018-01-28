شاهد: محتجون فلسطينيون يعدمون ويحرقون دمى لترمب وبينس

أحرق محتجون فلسطينيون، السبت، دمى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، للتعبير عن الغضب بسبب سياسات الإدارة الأمريكية تجاه الفلسطينيين.

وأجرى المحتجون محاكمة وهمية وأعدموا القادة الأمريكيين.

وأعلن ترمب في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الولايات المتحدة ستسحب المعونة من الفلسطينيين مالم يستأنفوا المحادثات مع إسرائيل.

وشهدت المظاهرة، التي نظمت في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، قيام ملثمين بربط مشانق حول رقاب الدمى التي كانت ترفع بعد ذلك وتضرم فيها النار.

ورفع محتجون لافتات يحتجون فيها على اعتبار واشنطن، القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر /كانو الأول الماضي.

وأغضب قرار ترمب بشأن القدس الفلسطينيين، ما دفعهم إلى رفض الولايات المتحدة كوسيط نزيه للسلام، وأجج غضبًا عربيًا واحتجاجات داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقلق وتحذيرات دولية.