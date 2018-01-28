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سياسة

شاهد: تسجيل صوتي يكشف محاولة "تصنيع معارضة" في قطر

27/1/2018

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لما قيل إنه لـ "منى الحسني" والدة المعارض القطري سلطان بن سحيم، أثناء مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص القطريين.

وفي التسجيل حاولت "الحسني" إغواء الطرف الآخر  وتحريضه على الانضمام إلى نجلها مقابل 300 مليون ريال قطري.

وأثار التسجيل استياء القطريين الذين دشنوا هاشتاج " قطر _ليست_للبيع".

وكتب عبد الرحمن بن حمد على تويتر: "قد تبين الآن الخبيث من الطيب فلا قرابة ولا رحم لمن خان وطنه".

وغرد صادق محمد العماري :" يرديون بيع قطر كما تباع الشركات وتغريه بالملايين والمناصب والطائرة الخاصة .. عفوا قطر ليست للبيع.

وكان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني حذر القطريين من "مطامع محمد بن زايد ومحمد بن سلمان" في ثروات قطر.

وقال في تسجيل مصور إنه احتجز في مقر إقامته بأبو ظبي بعد أن كان ضيفا على ولي عهدها محمد بن زايد.

وفرضت السعودية والإمارات بجانب البحرين ومصر حصارا على دولة قطر في الخامس من يونيو حزيران الماضي متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وهي التهم التي نفتها قطر جملة وتفصيلا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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