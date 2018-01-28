تحذيرات من تسلل إلكتروني يستهدف ماكينات الصرف الآلي في أمريكا

حذرت شركتان كبيرتان لتصنيع ماكينات الصرف الآلي من أن متسللين إلكترونيين يستهدفون السطو على ماكينات الصرف الآلي في الولايات المتحدة.

وذلك باستخدام جهاز يمكنهم من إخراج ما بجوفها من أوراق نقدية وهي وسيلة اختراق تعرف باسم (جاكبوتنج).

ولم تحدد شركتا ديبولد نيكدورف و(إن.سي.آر كورب) أي ضحايا لتلك الهجمات ولم توضحا المبلغ المسروق.

وتصاعدت هجمات (جاكبوتنج) على مستوى العالم في السنوات الأخيرة لكن لم يتضح حجم النقود المسروقة لأن الضحايا والشرطة نادرا ما يكشفون عن التفاصيل.

ويوقع المتسللون الذين يستخدمون هذه الوسيلة ماكينة الصرف الآلي فيما يشبه المصيدة للسطو على ما بها من نقود.

ووردت تقارير عن هجمات من هذا النوع أمس (السبت) على الموقع الإخباري الأمني (كريبس أون سكيوريتي) الذي قال إنها بدأت العام الماضي في المكسيك.

وأكدت الشركتان أمس (السبت) أنهما أرسلتا تحذيرات لعملائهما.

وقالت شركة (إن.سي.آر) في تحذير (الجمعة) إن هذه الحالات تمثل الخسائر الأولى المؤكدة بأسلوب (جاكبوتنج) في الولايات المتحدة.

وأضافت أن ماكيناتها لم تستهدف في الهجمات الأخيرة لكن الأمر يظل مصدر قلق لقطاع الصرف الآلي بأكمله.

وجاء في التحذير "يتعين أن يتعامل جميع موزعي ماكينات الصرف الآلي مع هذا التحذير باعتباره نداء للعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية ماكيناتهم من هذه الهجمات".

وقالت شركة ديبولد نيكسدورف في إخطار منفصل (الجمعة) إن السلطات الأمريكية حذرتها من أن متسللين يستهدفون أحد طرز ماكيناتها للصرف الآلي ويعرف باسم أوبتيفا وتوقف إنتاجه قبل بضع سنوات.

وذكر موقع (كريبس أون سكيوريتي) أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أرسل تحذيرا سريا للبنوك من أن متسللين استهدفوا ماكينات الصرف الآلي المنفردة خاصة تلك الموضوعة في الصيدليات ومتاجر التجزئة الكبيرة وماكينات الصرف الآلي التي تستخدم أثناء القيادة.

ولم تتمكن "رويترز" من الحصول على نسخة من تقرير الخدمة السرية وامتنع مسؤول بالجهاز عن التعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي للتعليق.

وكانت شركة غروب آي.بي الروسية للأمن الإلكتروني ذكرت أن متسللين إلكترونيين هاجموا عن بعد ماكينات صرف آلي في أكثر من 12 دولة في أوربا عام 2016.

ووردت تقارير عن هجمات مماثلة في تايلاند وتايوان العام الماضي.