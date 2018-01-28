ابنة الوليد بن طلال تنشر صورة "غريبة" لوالدها

نشرت ريم بنت الوليد، ابنة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صورة لوالدها بدا فيها "شاحبا وهزيلا" على حسابها على تويتر الأحد، معربة عن سعادتها بإطلاق سراحه.

وكتبت ريم "نوّرت الدنيا يا دنيتي" فوق صورة للأمير الثري الذي ظهر فيها بشكل مختلف وقد أطلق لحيته، في أول تعليق يدلي به فرد من عائلته على الافراج عنه.

وكانت السلطات السعودية أطلقت السبت سراح رجل الأعمال بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه مع آخرين على خلفية قضايا قالت إنها على "علاقة بالفساد".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي سعودي رفيع المستوى قوله إن الأمير الوليد توصل إلى "تسوية" مع السلطات في مقابل الإفراج عنه، من دون أن يحدد طبيعة هذه التسوية.

والوليد بن طلال أبرز رجال الأعمال الذين أوقفتهم السلطات في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى جانب أمراء ومسؤولين ونقلتهم إلى فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية.

وتقول السلطات إن التوقيفات التي طالت نحو 350 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، جرت في إطار "حملة لمكافحة الفساد" نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما).

ويصنف الوليد بن طلال (62 عاما) بين أثرى أثرياء العالم، وهو حفيد شخصيتين معروفتين: الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس العربية السعودية، ورياض الصلح رئيس أول حكومة لبنانية بعد الاستقلال.

وتقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 18.7 مليار دولار، ما يضعه في المرتبة 45 بين أثرى أثرياء العالم.