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سياسة

أمير قطر يعزي رئيس الإمارات في وفاة والدته

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
28/1/2018

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ببرقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في وفاة والدته.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن الشيخ تميم بعث ببرقية إلى "أخيه" الشيخ خليفة "أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، سائلاً سموه المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته".

ووافت المنية صباح الأحد، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات، ونعى الشيخ خليفة والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتعد هذه أول برقية يتم الإعلان عنها بين قطر والإمارات منذ بدء الأزمة الخليجية قبل 8 شهور.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

المصدر : الأناضول + وكالة الأنباء القطرية
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