هيلي تصف شائعات علاقتها مع ترمب بـ"الجارحة والمثيرة للاشمئزاز"

نفت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بشدة الشائعة التي ترددت ومفادها أن هناك علاقة تربطها بالرئيس دونالد ترمب.

وقالت هيلي في مقابلة إن "هذا الأمر ليس صحيحا على الاطلاق، إنه أمر جارح للغاية، ومثير للاشمئزاز"، مضيفة أنها كانت هدفا لهذه الشائعة من قبل، وتبين لها أن من يقوم بترويجها أناس يستاؤون من النساء الناجحات.

وسرت الشائعة كالنار في الهشيم بعدما ألمح مايكل وولف، مؤلف كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض"، بشأن الحملة الرئاسية لترمب عام 2016، خلال برنامج حواري تلفزيوني أمريكي بأنه "متأكد تماما" من أن الرئيس لديه علاقة غرامية.

ولكنه قال إنه لم يكن لديه ما يكفي من الأدلة لتضمين كل التفاصيل في كتابه، الذي أصبح من أكثر الكتب مبيعا بعد صدوره في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال وولف في الكتاب: "كان الرئيس يقضي قدرا كبيرا من وقته الخاص مع هيلي على متن طائرة الرئاسة، وأنه كان ظاهراً أنه يعدها لمستقبل سياسي وطني".

وأضاف أن هذه المعلومات كانت كافية لتوجيه القراء لتحديد أن هيلي هي الشخص المقصود في العلاقة المزعومة.