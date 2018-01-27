مصر: حزب الوفد يرفض ترشح البدوي للانتخابات الرئاسية

نقلت صحف ومواقع مصرية عدة قرار الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها (السبت) رفض الدفع برئيس الحزب السيد البدوي مرشحًا في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وذلك في ظل تلميحات بإمكانية خوضه الانتخابات بشكل مستقل، ليكون المرشح المحتمل الوحيد، الباقي، حتى اللحظة، أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر الهضيبي، إن أغلبية أعضاء الهيئة رفضوا خلال اجتماع (السبت) ترشح رئيس الحزب السيد البدوي لانتخابات الرئاسة.

وقالت مصادر داخل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الاجتماع شهد خلافات حادة بين أعضاء الهيئة العليا، حول ترشح الدكتور السيد البدوي في الانتخابات الرئاسية.

ونظم عدد من شباب الحزب وقفة احتجاجية داخل مقر الحزب في القاهرة تزامنًا مع اجتماع هيئته العليا، وحملوا لافتات كُتب عليها "الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح الوفد"، و"حزب الوفد يصنع الرأي العام لا يتلقى التوجيهات". كما هتفوا "مسرحية.. مسرحية".

كما نددوا بترشح السيد البدوي لانتخابات الرئاسة المصرية في مواجهة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي معتبرين ذلك "مسرحية" حسب قولهم.

كان نائب رئيس حزب الوفد عضو الهيئة العليا حسين منصور قد قال عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إن "الاتجاه العام نحو الرفض"، في إشارة لرفض الهيئة العليا ترشح البدوي في انتخابات الرئاسة.

وكان حزب الوفد قد أعلن في بيان في 12 يناير/كانون الثاني الجاري أنه لن يكون له مرشحا في الانتخابات الرئاسية المزمعة إقامتها نهاية مارس/آذار المقبل، وأكد تأييده ترشح السيسي لولاية ثانية.

وقال الحزب "لأننا نعرف من هو الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يملكه من إرادة وعزيمة فإنه الوحيد القادر على تحقيق إنجاز ظل المصريون يحلمون به لأكثر من ستين عاما، وذلك في دورته الرئاسية الثانية، وهو إقامة نظام ديمقراطي سليم وحقيقي".

كما أن البدوي نفسه أعلن في مرات عدة تأييده السيسي، وتأكيده عدم وجود مرشح قادر على منافسته، حيث قال في مقابلة مع صحيفة الشروق قبل أيام "الانتخابات ديمقراطية جدا، لكن السيسي حينجح، وليس عيبا أن يكون مرشحا وحيدا".

وقبل أيام ظهر البدوي في مقابلة تلفزيونية أعلن فيها تأييده ترشح السيسي لولاية ثانية، ووصفه بأنه "طوق النجاة لمصر".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن في مقابلة تلفزيونية أيضا أن حزب الوفد لا يملك مرشحا ينافس السيسي، وتابع "من خبرتي السياسية أقول إنه لا يوجد هناك من يستطيع منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، ولو كان لدينا منافس له لرشحناه".