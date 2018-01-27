مسلحون يعتدون على نائب مرشح رئاسي مستبعد بمصر

قال محام مصري إن ثلاثة مسلحين مجهولين اعتدوا على هشام جنينة، نائب المرشح الرئاسي المستبعد سامي عنان، بعد أيام من السلطات باعتقال عنان بتهمة ارتكابه جريمة تزوير.

وقال المحامي علي طه، محامي هشام جنينة، في تدوينة على فيسبوك: "الاعتداء علي المستشار هشام جنينه من قبل ثلاثة بلطجية وهو في طريقه للمحكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه".

وكان جنينة يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أرفع جهاز رقابي في مصر، قبل أن يقيله السيسي في مارس/آذار 2016 بعد اتهامه بنشر بيانات خاطئة عن حجم الفساد في مصر.

ورفض جنينة قرار إقالته وأقام دعوى ضد قرار إعفائه من منصبه.

وقال طه إن الاعتداء على جنينة تم بسلاح أبيض (سنجة)، ما تسبب في إصابته في وجهه وكسر أحد قدميه.

وكان المرشح الرئاسي المستبعد الفريق سامي عنان قد أعلن اسم جنينة باعتباره أحد نائبيه لدى إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر الأسبوع الماضي.

لكن السلطات المصرية اعتقلت سامي عنان بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق فيما وصفته بجرائم تزوير ارتكبها عنان ليتم إدراجه بقاعدة الناخبين.

كما اتهمت قيادة الجيش المصري عنان بأنه ضمّن بيان ترشحه للرئاسة ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة.

وأعلنت حملة عنان توقفها حتى إشعار آخر، بينما أعلنت هيئة الوطنية للانتخابات حذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين.